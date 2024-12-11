Трагедия на канатной дороге через Днепр в Киеве: пятерым людям объявлено подозрение

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По делу о гибели 20-летнего парня в результате обрыва канатной дороги сообщено о подозрениях пяти лицам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

В частности, подозрения получили:

проектировщик аттракциона;

директор предприятия, выигравшего конкурс на обустройство канатной переправы;

эксперт частного экспертного учреждения, проводившего осмотр аттракциона;

ФЛП, управлявший канатной дорогой с 2024 года;

бывший инженер по техническому надзору КП "Плесо".

В ведомстве напомнили, что трагедия произошла 21 июля этого года. Во время пребывания на аттракционе 20-летнего парня стальной канат канатной дороги оборвался, в результате чего парень упал в Днепр и погиб.

В рамках следствия были проведены экспертизы, установившие, что проектировщик аттракциона допустил ряд просчетов. В аттракционе был использован канат, который по своему функциональному назначению не может использоваться для подобных целей. Эта ошибка в конце концов и привела к обрыву каната. В то же время, директор общества утвердил этот технический проект.

Также отмечается, что в апреле 2024 г. перед запуском аттракциона эксперт частного экспертного учреждения не обратил внимания на несоответствие установленного каната целевому назначению. А ФЛП, эксплуатировавший аттракцион, согласно инструкции должен был осуществлять его ежедневный осмотр перед началом работы и реагировать на ненадлежащее состояние каната.

Также по делу фигурирует бывший инженер по техническому надзору КП "Плесо", отвечающий за безопасную эксплуатацию объектов коммунального предприятия.

Напомним, 21 июля в Киеве оборвался трос аттракциона-спуска через реку Днепр. Спускавшийся по тросу человек упал в воду, спасательные службы продолжают поиски.

Впоследствии стало известно, что с аттракциона упал в воду парень 2004 года рождения.

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