У Києві виникла бійка на місці проведення заходу ЛГБТ-активістів: коментар поліції

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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом сутички на місці, де мав відбутися захід громадської організації «КиївПрайд»

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Як зазначають у поліції, на захід ЛГБТ-активістів також прийшла "протилежно налаштована молодь". Ці люди вчинили штовханину з правоохоронцями, які забезпечували охорону публічного порядку.

Правоохоронці затримали 9 найбільш активних учасників, серед них троє неповнолітніх. Щодо затриманих склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство та злісну непокору законній вимозі поліцейського. У повідомленні наголошується, що з батьками неповнолітніх працівники поліції "провели роз’яснювальну роботу".

Також за фактом цього інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за за статтею ККУ "хуліганство", санкція якої передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Додамо, що раніше у "КиївПрайд" заявили про скасування заходу у просторі Office Repair Togethe, оскільки невідомі напали на місце, де вони збиралися провести лекторій.

Нагадаємо, цьогоріч після двох років перерви "Марш рівності" провели в Києві. Спочатку повідомлялося, що він відбудеться в метро. Однак зрештою "Марш рівності" відбувся на вулицях Києва, неподалік від укриття. На нього прийшли понад пів тисячі людей. Також у Харкові у вересні відбувся шостий "ХарківПрайд", присвячений правам ЛГБТК+.