фото: КМДА

Сьогодні, 5 грудня, Київрада затвердила бюджет столиці на 2025 рік. Він становить понад 90 млрд грн

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

Зокрема, заплановано:

на сферу освіти - майже 32,4 млрд грн;

на транспортну галузь - понад 18,6 млрд грн;

на житлово-комунальну сферу - понад 7 млрд грн.

на соціальний захист - майже 10 млрд грн;

на сферу медицини - майже 6,5 млрд грн.

на матеріально-технічне забезпечення військових частин - 5 млрд грн.

Кличко підкреслив, що проєкті бюджету на допомогу ЗСУ попередньо передбачено 5 млрд грн, що у п'ять разів більше, ніж було передбачено у цьому році. Однак, мер наголосив, що ця сума може змінюватися. До прикладу, у 2024 році загалом протягом року було виділено 10 млрд грн.

Нагадаємо, 1 грудня у столиці відкрили рух Подільським мостовим переходом для легкових автівок і громадського транспорту. Вантажівки на міст поки що не пускатимуть.