Кличко презентував бюджет Києва на наступний рік: основні показники
Сьогодні, 5 грудня, Київрада затвердила бюджет столиці на 2025 рік. Він становить понад 90 млрд грн
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.
Зокрема, заплановано:
- на сферу освіти - майже 32,4 млрд грн;
- на транспортну галузь - понад 18,6 млрд грн;
- на житлово-комунальну сферу - понад 7 млрд грн.
- на соціальний захист - майже 10 млрд грн;
- на сферу медицини - майже 6,5 млрд грн.
- на матеріально-технічне забезпечення військових частин - 5 млрд грн.
Кличко підкреслив, що проєкті бюджету на допомогу ЗСУ попередньо передбачено 5 млрд грн, що у п'ять разів більше, ніж було передбачено у цьому році. Однак, мер наголосив, що ця сума може змінюватися. До прикладу, у 2024 році загалом протягом року було виділено 10 млрд грн.
Нагадаємо, 1 грудня у столиці відкрили рух Подільським мостовим переходом для легкових автівок і громадського транспорту. Вантажівки на міст поки що не пускатимуть.
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