У Харкові провели ЛГБТ-прайд "на колесах"

фото: hromadske.ua

У Харкові 15 вересня відбувся шостий «ХарківПрайд», присвячений правам ЛГБТК+

Про це розповіли організатори, передає RegioNews з посиланням на hromadske.

Захід відбувався у форматі "АвтоПрайду" - колони з 13 автівок та за участі приблизно 60 людей проїхали одним з головних проспектів міста

Як пояснили організатори, вони обрали такий формат, щоб зробити захід якомога безпечнішим під час війни.

Цьогорічне гасло маршу — "Разом до рівності та перемоги".

Учасники закликали Верховну Раду ухвалити законопроєкти про посилення відповідальності за злочини на ґрунті нетерпимості (№ 5488) та про інститут реєстрованих партнерств (№ 9103).

Крім того, учасники закликали міську та обласну владу Харкова спрямувати більше бюджетних коштів на підтримку Збройних сил, а європейські країни — допомогти захистити небо над містом сучасними системами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, цьогоріч після двох років перерви "Марш рівності" провели в Києві. Спочатку повідомлялося, що він відбудеться в метро. Однак зрештою "Марш рівності" відбувся на вулицях Києва, неподалік від укриття. На нього прийшли понад пів тисячі людей.