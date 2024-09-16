16:50  16 вересня
У Києві та Краматорську затримали 16-річних підпалювачів, які виконували замовлення росіян
18:24  16 вересня
На Херсонщині через детонацію вибухівки загинула дитина
21:52  16 вересня
На Київщині потяг на смерть збив 19-річного хлопця
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2024, 09:11

У Харкові провели ЛГБТ-прайд "на колесах"

16 вересня 2024, 09:11
Читайте также на русском языке
фото: hromadske.ua
Читайте также
на русском языке

У Харкові 15 вересня відбувся шостий «ХарківПрайд», присвячений правам ЛГБТК+

Про це розповіли організатори, передає RegioNews з посиланням на hromadske.

Захід відбувався у форматі "АвтоПрайду" - колони з 13 автівок та за участі приблизно 60 людей проїхали одним з головних проспектів міста

Як пояснили організатори, вони обрали такий формат, щоб зробити захід якомога безпечнішим під час війни.

Цьогорічне гасло маршу — "Разом до рівності та перемоги".

Учасники закликали Верховну Раду ухвалити законопроєкти про посилення відповідальності за злочини на ґрунті нетерпимості (№ 5488) та про інститут реєстрованих партнерств (№ 9103).

Крім того, учасники закликали міську та обласну владу Харкова спрямувати більше бюджетних коштів на підтримку Збройних сил, а європейські країни — допомогти захистити небо над містом сучасними системами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, цьогоріч після двох років перерви "Марш рівності" провели в Києві. Спочатку повідомлялося, що він відбудеться в метро. Однак зрештою "Марш рівності" відбувся на вулицях Києва, неподалік від укриття. На нього прийшли понад пів тисячі людей.

ЛГБТ Харків марш
Чоловіка з собакою дістали з-під завалів: у Харкові госпіталізували 14 людей, постраждалих – 41
15 вересня 2024, 18:35
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова збільшилась до 35, – ОВА
15 вересня 2024, 17:15
Серед майже 30 поранених – діти: Зеленський показав фото наслідків удару по багатоповерхівці в Харкові
15 вересня 2024, 16:17
Всі новини »
16 вересня 2024
МВС планує запровадити тотальний відеонагляд: чи варто хвилюватися українцям
До порядку денного Верховної Ради було включено законопроєкт про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. У суспільстві це вже викликало певний резонанс, оскільки, мовляв, усі громадяни...
13 вересня 2024
Справа ексголови ОДА Резніченка може потопити кураторів "Велбуду" Тимошенка та Голика
НАБУ оголосило підозру колишньому голові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку. Слідство вважає його причетним до масштабного розкрадання на дорожньому будівництві. Поки що він найвища посадова о...
09 вересня 2024
Хто такий Віктор Микита, та як зміниться регіональна політика ОП після його призначення
У рамках повного перезавантаження виконавчої та президентської вертикалі влади новим заступником керівника Офісу президента відповідальним за регіональну політику став Віктор Микита. На цю посаду він ...
05 вересня 2024
Путін демонстративно зневажає міжнародне правосуддя, але Україна отримала серйозний інструмент, щоб притягнути Росію до відповідальності
Володимир Путін вчергове показав, у що він ставить сучасну міжнародну систему – цього разу такий її важливий елемент як Міжнародний кримінальний суд. Візит російського диктатора до Монголії мав би зак...
Російська армія втратила в Україні ще понад 1000 військових
17 вересня 2024, 08:14
На Сумщині трактор переїхав на смерть чоловіка у полі
17 вересня 2024, 04:29
На Київщині легковик збив на пішохідному переході трьох жінок
17 вересня 2024, 03:21
Житель Житомирщини убив батька, бо той не допомагав по господарству
17 вересня 2024, 02:49
На Київщині чоловік облив бензином та підпалив співмешканку
17 вересня 2024, 01:17
На Хмельниччині посилили покарання чоловіку, який 9 років ґвалтував та розбещував своїх дітей-двійнят
17 вересня 2024, 00:08
Коломойський втратив громадянство однієї з європейських держав, — ЗМІ
16 вересня 2024, 23:49
Український боєць збив "Іглою" ворожий "Шахед" на півдні
16 вересня 2024, 23:14
На Львівщині зіткнулись легковик та вантажівка: один загиблий та двоє травмованих
16 вересня 2024, 22:43
У Полтаві в парку гілка дерева впала на дітей: госпіталізована 6-річна дівчинка
16 вересня 2024, 22:18
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
МВС планує запровадити тотальний відеонагляд: чи варто хвилюватися українцям
Справа ексголови ОДА Резніченка може потопити кураторів "Велбуду" Тимошенка та Голика
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Олександр Карпюк (Серж Марко)
Іван Столярчук
Всі блоги »