У КМВА розповіли подробиці нічної атаки дронів на Київ

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Уночі проти 6 грудня війська Росії знову атакували Київ безпілотниками. Понад 10 ворожих дронів вдалося знищити

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.

Атака відбувалася в декілька хвиль, у більшості випадків дрони заходили поодинокими цілями та з різних напрямків. Повітряна тривога у місті за ніч оголошувалася двічі та сумарно тривала 4 години.

Наразі відомо, що Сили оборони знищили більш ніж 10 російських БпЛА.

Унаслідок атаки зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі Києва. За попередніми даними, вони впали на відкриту територію. Пошкоджені вікна нежитлового приміщення. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Нагадаємо, російські військові вдень, 5 грудня, завдали ракетного удару по Вознесенську на Миколаївщині. Загинув чоловік.