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Керівник державної установи Житомирщини, спільно з підприємцями уклав три договори на закупівлю паливної деревини за значно завищеними цінами

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Фігуранти використали підроблені документи для постачання товару, після чого через контрольовані рахунки перевели отримані кошти в готівку.

Такі дії організованої групи завдали держбюджету збитків на суму понад 10 мільйонів гривень.

Досудове розслідування охоплює три епізоди. Керівнику установи та двом підприємцям оголосили підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві директорка благодійної організації привласнила гроші, за які мала придбати авто для ЗСУ.