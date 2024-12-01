12:47  01 грудня
Масштабна пожежа у Києві: на Оболоні горів ринок
09:45  01 грудня
ЗСУ отримали на озброєння найпопулярніший армійський екскаватор
12:50  30 листопада
На Закарпатті жінка під час застілля підірвала гранату: троє загиблих
UA | RU
UA | RU
01 грудня 2024, 14:12

Для легковиків і громадського транспорту: у Києві після 30 років будівництва відкрили Подільський міст

01 грудня 2024, 14:12
Читайте также на русском языке
фото: Віталій Кличко
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 1 грудня, у столиці відкрили рух Подільським мостовим переходом для легкових автівок і громадського транспорту. Вантажівки на міст пощо не пускатимуть

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Відсьогодні Подільським мостовим переходом поїхали легкові авто та міський пасажирський транспорт загального користування. Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим", — йдеться в повідомленні.

Тепер на міст можна заїхати:

  • з правого берега — з вулиці Набережно-Хрещатицька, а виїхати на вулицю Петра Вершигори;
  • з лівого берега заїзд — з вулиці Петра Вершигори, виїзд — на вулицю Набережно-Рибальську.

Зокрема, маршрут пролягає й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулиці Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. Відтак дістатися з Троєщини до центру Києва тепер можна набагато швидше.

"Роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, ще тривають. Їх завершать до кінця року. Фахівці працюють на обʼєкті 24/7", — додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко розповів про реставраційні роботи на мосту Метро у Києві. Ці роботи розпочалися ще наприкінці серпня, й відбуваються в рамках реставрації об'єкта. Рух авто та поїздів метрополітену обіцяють не обмежувати.

Читайте також: 30-річний довгобуд: чому відкриття частини Подільського мосту в Києві не вирішує транспортну проблему

строительство Київ транспорт авто Кличко Віталій Володимирович Подільській міст громадський транспорт
Масштабна пожежа у Києві: на Оболоні горів ринок
01 грудня 2024, 12:47
У Києві внаслідок атаки російських дронів пошкоджена дитяча поліклініка
29 листопада 2024, 06:42
У Києві виявили залишки російської ракети
28 листопада 2024, 21:13
Всі новини »
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
На Чернігівщині російський дрон знищив житловий будинок: власниця вистрибнула з вікна
01 грудня 2024, 13:40
За добу Росія втратила в Україні понад 1700 солдат, десятки ББМ і артсистем
01 грудня 2024, 13:10
Масштабна пожежа у Києві: на Оболоні горів ринок
01 грудня 2024, 12:47
Кількість поранених через ракетний удар по Дніпровському району збільшилася до 25, — ОВА
01 грудня 2024, 12:08
За тиждень РФ випустила по Україні понад 500 КАБів, близько 120 ракет і 660 "шахедів", – Зеленський
01 грудня 2024, 11:40
У Херсоні росіяни скинули вибухівку на маршрутку з пасажирами: 3 людини загинули, 11 поранені
01 грудня 2024, 11:15
Вночі українська ППО збила понад 30 російських "шахедів"
01 грудня 2024, 10:40
Росіяни вдарили по Запорізькій області: поранений цивільний
01 грудня 2024, 10:28
Російська армія вбила двох жителів Херсонщини, 15 людей постраждали
01 грудня 2024, 10:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Всі публікації »
Юрій Богданов
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »