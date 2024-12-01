Для легковиків і громадського транспорту: у Києві після 30 років будівництва відкрили Подільський міст

фото: Віталій Кличко

Сьогодні, 1 грудня, у столиці відкрили рух Подільським мостовим переходом для легкових автівок і громадського транспорту. Вантажівки на міст пощо не пускатимуть

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Відсьогодні Подільським мостовим переходом поїхали легкові авто та міський пасажирський транспорт загального користування. Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим", — йдеться в повідомленні.

Тепер на міст можна заїхати:

з правого берега — з вулиці Набережно-Хрещатицька, а виїхати на вулицю Петра Вершигори;

з лівого берега заїзд — з вулиці Петра Вершигори, виїзд — на вулицю Набережно-Рибальську.

Зокрема, маршрут пролягає й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулиці Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. Відтак дістатися з Троєщини до центру Києва тепер можна набагато швидше.

"Роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, ще тривають. Їх завершать до кінця року. Фахівці працюють на обʼєкті 24/7", — додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко розповів про реставраційні роботи на мосту Метро у Києві. Ці роботи розпочалися ще наприкінці серпня, й відбуваються в рамках реставрації об'єкта. Рух авто та поїздів метрополітену обіцяють не обмежувати.

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