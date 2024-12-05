Кличко представил бюджет Киева на следующий год: основные показатели
Сегодня, 5 декабря, Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2025 год. Он составляет более 90 млрд. грн.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.
В частности, запланировано:
- на сферу образования – почти 32,4 млрд грн;
- на транспортную отрасль – более 18,6 млрд грн;
- на жилищно-коммунальную сферу – более 7 млрд грн.
- на социальную защиту – почти 10 млрд грн;
- на сферу медицины – почти 6,5 млрд грн.
- на материально-техническое обеспечение воинских частей – 5 млрд грн.
Кличко подчеркнул, что в проекте бюджета на помощь ВСУ предварительно предусмотрено 5 млрд грн, что в пять раз больше, чем было предусмотрено в этом году. Однако мэр подчеркнул, что эта сумма может изменяться. К примеру, в 2024 году всего за год было выделено 10 млрд грн.
Напомним, 1 декабря в столице открыли движение по Подольскому мостовому переходу для легковых автомобилей и общественного транспорта. Грузовики на мост пока не будут пускать.
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