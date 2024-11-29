Житель Києва попросив у військового телефон та вкрав з його банківського рахунку 80 тис. грн

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Правоохоронці повідомили про підозру жителю Києва, який попросив у знайомого військовослужбовця телефон, нібито щоб подзвонити, а насправді через інтернет-банкінг зняв з його рахунку майже 80 тис. гривень.

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Як розповіли у прокуратурі, військовий на прохання 31-річного зловмисника дав йому телефон, оскільки вони були давно знайомі.

Взявши до рук телефон, фігурант змінив пароль для входу в інтернет-банкінг. Він перерахував гроші з рахунку військовослужбовця на картки своїх знайомих.

Власники карток не знали, що за допомогою їхніх рахунків здійснюється злочин. Фігурант пояснював їм, що йому треба скористатись їхніми рахунками, аби отримати зарплату.

Також, за даними прокуратури, з картки постраждалого чоловік поповнив свій мобільний та розраховувався нею на АЗС. Загалом зловмисник зняв з рахунку військового майже 80 тис. гривень.

Киянину повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу - за крадіжку, несанкціоноване втручання в роботу інтернет-банкінгу та підробку документів на переказ та їх використання.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині на вокзалі двоє чоловіків побили та пограбували військового.