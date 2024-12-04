Два брати на Харківщині організували незаконне виробництво фальсифікованого алкоголю

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На Харківщині правоохоронці припинили діяльність цеху з виробництва фальсифікованого алкоголю

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Правоохоронці почали розслідування за фактами незаконного виготовлення з метою збуту, транспортування і зберігання з метою збуту та безпосередньо збуту незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів. Організували виробництво два брати.

Фігуранти облаштували на території приватного домоволодіння на Лозівщині підпільний цех. Ділки маскували "товар" у пакування відомих брендів. Також вони розливали фальсифікат у тари з маркуванням "яблучний сік".

Правоохоронці провели 12 обшуків у помешканнях фігурантів, їхніх автомобілях, за місцями зберігання, реалізації та виробництва лікеро-горілчаних виробів.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили понад 1600 л алкогольних виробів, 1000 л спирту, сировину, обладнання для виготовлення та пакування продукції. Також була виявлена готівка. Загальна сума вилученого контрафакту складає понад 320 тис. гривень.

"Крім того, правоохоронці знайшли георгіївську стрічку, два полімерних зіп-пакети з речовиною темно-зеленого кольору рослинного походження, незареєстровану вогнепальну зброю – "пістолет Макарова" з двома магазинами та набоями до нього", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Харківщині правоохоронці вилучили майже 3 тисячі літрів підробного "брендового" алкоголю.