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Правоохоронці ліквідували у Дніпрі масштабну схему ухилення від мобілізації. Затримані 5 організаторів

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Викрито місцевих працівників ТЦК та СП, військовослужбовців, лікарів та цивільних осіб, котрі виступали "посередниками" для пошуку клієнтів і передачі грошей.

За матеріалами справи, фігуранти безпідставно вписували тяжкі діагнози в історії хвороб ухилянтів, а потім робили їм фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров’я.

Далі підробку передавали спільникам у ТЦК, де їхніх клієнтів "списували" з військового обліку або надавали їм відстрочку від призову.

Вартість таких "послуг" становила від 12 тисяч доларів з одного військовозобов’язаного.

Правоохоронці поетапно задокументували всі факти діяльності фігурантів і затримали п’ятьох організаторів оборудки.

Під час обшуків у ділків виявили медичну документацію із уже готовими неправдивими медичними відомостями, чорнові записи, носії інформації, а також понад 2 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаних злочинним шляхом, та зброю.

Затриманим оголосили підозру за пʼятьма статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали лікаря, службовцю ТЦК та цивільніого. Вони сприяли ухиленню від мобілізації за хабарі у розмірі 6-12 тисяч доларів.