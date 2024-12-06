Правоохранители разоблачили военного, организовавшего поставки наркотиков в зону боевых действий

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Правоохранители разоблачили группировку, в которую входили действующие военнослужащие, гражданские и волонтеры. Их подозревают в торговле наркотиками и оружием

Об этом говорится в сообщении Военной службы правопорядка в ВСУ, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, группировка действовала под руководством военнослужащего одной из воинских частей. В ведомстве отмечают, что по его указаниям другие подозреваемые производили и продавали военнослужащим в районах ведения боевых действий наркотики и психотропы.

По данным следствия, фигуранты организовали вывоз оружия, боеприпасов и взрывчатки из районов ведения боевых действий. Их хранение в арендованных гаражах и сбывали в Киеве.

Правоохранители провели обыски на нескольких объектах в Киеве и области и изъяли большое количество стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатки. Также были обнаружены лабораторные принадлежности для изготовления наркотических веществ в домашних условиях, большое количество прекурсоров и остатки наркотического вещества.

Подозреваемым грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Днепропетровской области разоблачили участников преступной группировки, подозреваемых в организации сбыта наркотиков в исправительной колонии.