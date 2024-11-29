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29 листопада 2024, 06:42

У Києві внаслідок атаки російських дронів пошкоджена дитяча поліклініка

29 листопада 2024, 06:42
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фото: ДСНС
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У Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків російського дрона у ніч проти 29 листопада у дитячій поліклініці виникла пожежа, будівля отримала пошкодження. Одна людина постраждала

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, займання на фасаді будівлі поліклініки загасили. Внаслідок падіння уламків пошкоджені стіна будівлі, вибиті вікна, зламані дерева в дворі.

Також відомо, що постраждав охоронець закладу. Його госпіталізували.

У ДСНС опублікували фото наслідків. Там зазначили, що на момент прибуття рятувальників загоряння не спостерігалось.

У охоронця медзакладу попередній діагноз - контузія.

Кличко також повідомив, що уламки ворожого БпЛА впали також на територію одного з обʼєктів інфраструктури в Святошинському районі столиці.

Нагадаємо, раніше керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат оприлюднив фото залишків однієї зі збитих ракет, випущеної росіянами сьогодні, 28 листопада.

Також піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили залишки російської авіаційної крилатої ракети Х-55 в одному з районів столиці.

війна Київ ДСНС Кличко Віталій Володимирович дрон поліклініка медзаклади
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