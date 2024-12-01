Масштабна пожежа у Києві: на Оболоні горів ринок

фото: ДСНС Києва

Займання виникло сьогодні вранці, 1 грудня, в Оболонському районі столиці. Пожежу на столичному ринку загасили

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у місті Києві, передає RegioNews.

Виявилося, що близько 04:45 сталося загорівся ринок на вулиці Героїв Дніпра.

"Горіли торгівельні павільйони, орієнтовно на площі 300 кв. м. Пожежу локалізували о 06:03 та ліквідували о 06:33", — йдеться в повідомленні.

На щастя, жертв і постраждалих немає. Наразі компетентні органи встановлюють причину виникнення пожежі.

Нагадаємо, 28 листопада у Голосіївському районі столиці горіла квартира в багатоповерхівці. Рятувальники виявили тіла двох жертв.