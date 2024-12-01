Для легковых автомобилей и общественного транспорта: в Киеве после 30 лет строительства открыли Подольский мост

фото: Виталий Кличко

Сегодня, 1 декабря, в столице открыли движение по Подольскому мостовому переходу для легковых автомобилей и общественного транспорта. Грузовики на мост пока что пускать не будут

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Сегодня Подольским мостовым переходом поехали легковые авто и городской пассажирский транспорт общего пользования. Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока останется закрытым", — говорится в сообщении.

Теперь на мост можно заехать:

с правого берега – с улицы Набережно-Крещатицкая, а выехать на улицу Петра Вершигоры;

с левого берега заезд – с улицы Петра Вершигоры, выезд – на улицу Набережно-Рыбальскую.

В частности, маршрут пролегает и по новому туннелю, соединяющему мостовой переход со съездом на улице Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилого массива Троещина. Следовательно добраться из Троещины в центр Киева теперь можно гораздо быстрее.

"Работы по благоустройству и обустройству прилегающей территории, возле нового тоннеля, еще продолжаются. Их завершат до конца года. Специалисты работают на объекте 24/7", — добавил Виталий Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко рассказал о реставрационных работах на мосту Метро в Киеве. Эти работы начались еще в конце августа и проходят в рамках реставрации объекта. Движение авто и поездов метрополитена обещают не ограничивать.

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