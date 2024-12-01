12:47  01 декабря
Масштабный пожар в Киеве: на Оболони горел рынок
09:45  01 декабря
ВСУ получили на вооружение самый популярный армейский экскаватор
14:12  01 декабря
Для легковых автомобилей и общественного транспорта: в Киеве после 30 лет строительства открыли Подольский мост
UA | RU
UA | RU
01 декабря 2024, 14:12

Для легковых автомобилей и общественного транспорта: в Киеве после 30 лет строительства открыли Подольский мост

01 декабря 2024, 14:12
Читайте також українською мовою
фото: Виталий Кличко
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 1 декабря, в столице открыли движение по Подольскому мостовому переходу для легковых автомобилей и общественного транспорта. Грузовики на мост пока что пускать не будут

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Сегодня Подольским мостовым переходом поехали легковые авто и городской пассажирский транспорт общего пользования. Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока останется закрытым", — говорится в сообщении.

Теперь на мост можно заехать:

  • с правого берега – с улицы Набережно-Крещатицкая, а выехать на улицу Петра Вершигоры;
  • с левого берега заезд – с улицы Петра Вершигоры, выезд – на улицу Набережно-Рыбальскую.

В частности, маршрут пролегает и по новому туннелю, соединяющему мостовой переход со съездом на улице Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилого массива Троещина. Следовательно добраться из Троещины в центр Киева теперь можно гораздо быстрее.

"Работы по благоустройству и обустройству прилегающей территории, возле нового тоннеля, еще продолжаются. Их завершат до конца года. Специалисты работают на объекте 24/7", — добавил Виталий Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко рассказал о реставрационных работах на мосту Метро в Киеве. Эти работы начались еще в конце августа и проходят в рамках реставрации объекта. Движение авто и поездов метрополитена обещают не ограничивать.

Читайте также: 30-летний долгострой: почему открытие части Подольского моста в Киеве не решает транспортную проблему

строительство Киев транспорт авто Кличко Виталий Владимирович Подольский мост общественный транспорт
Масштабный пожар в Киеве: на Оболони горел рынок
01 декабря 2024, 12:47
В Киеве в результате атаки российских дронов повреждена детская поликлиника
29 ноября 2024, 06:42
В Киеве обнаружили остатки российской ракеты
28 ноября 2024, 21:13
Все новости »
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
За неделю в Харькове родилось более 80 малышей
01 декабря 2024, 15:30
Заработала программа Зимняя єПідтримка: как подать заявку и получить "тысячу Зеленского"
01 декабря 2024, 15:10
На Черниговщине российский дрон уничтожил жилой дом: владелица выпрыгнула из окна
01 декабря 2024, 13:40
За сутки Россия потеряла в Украине более 1700 солдат, десятки ББМ и артсистем
01 декабря 2024, 13:10
Масштабный пожар в Киеве: на Оболони горел рынок
01 декабря 2024, 12:47
Количество раненых из-за ракетного удара по Днепровскому району увеличилось до 25, — ОВА
01 декабря 2024, 12:08
За неделю РФ выпустила по Украине более 500 КАБов, около 120 ракет и 660 "шахедов", – Зеленский
01 декабря 2024, 11:40
В Херсоне россияне сбросили взрывчатку на маршрутку с пассажирами: 3 человека погибли, 11 ранены
01 декабря 2024, 11:15
Ночью украинская ПВО сбила более 30 российских "шахедов"
01 декабря 2024, 10:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Все публикации »
Юрий Богданов
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »