Масштабный пожар в Киеве: на Оболони горел рынок
Возгорание возникло сегодня утром, 1 декабря, в Оболонском районе столицы. Пожар на столичном рынке потушили
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.
Оказалось, что около 04:45 произошло возгорание рынка на улице Героев Днепра.
"Горели торговые павильоны, ориентировочно на площади 300 кв. м. Пожар локализовали в 06:03 и ликвидировали в 06:33", - говорится в сообщении.
К счастью, жертв и пострадавших нет. В настоящее время компетентные органы устанавливают причину возникновения пожара.
Напомним, 28 ноября в Голосеевском районе столицы горела квартира в многоэтажке. Спасатели обнаружили тела двух жертв.
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