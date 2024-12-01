Масштабный пожар в Киеве: на Оболони горел рынок

фото: ГСЧС Киева

Возгорание возникло сегодня утром, 1 декабря, в Оболонском районе столицы. Пожар на столичном рынке потушили

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.

Оказалось, что около 04:45 произошло возгорание рынка на улице Героев Днепра.

"Горели торговые павильоны, ориентировочно на площади 300 кв. м. Пожар локализовали в 06:03 и ликвидировали в 06:33", - говорится в сообщении.

К счастью, жертв и пострадавших нет. В настоящее время компетентные органы устанавливают причину возникновения пожара.

Напомним, 28 ноября в Голосеевском районе столицы горела квартира в многоэтажке. Спасатели обнаружили тела двух жертв.