Масштабна пожежа в Одесі: біля моря згорів заклад відпочинку

Масштабна пожежа сталася сьогодні вранці, 29 листопада, в Одесі. За кілька годин її ліквідували

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Одеській області, передає RegioNews.

Займання виникло в літньому закладі відпочинку біля моря. Зазначається, що через сильний вітер була загроза розповсюдження вогню на сусідні будівлі.

Майже три години знадобилось надзвичайникам для повної ліквідації. До гасіння пожежі залучалися 51 рятувальник та 10 одиниць техніки.

"На місці працює дослідно-випробувальна лабораторія для встановлення причини займання", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 29 листопада російська армія здійснила чергову масовану атаку БпЛА по Одещині. Поранень та гострої реакції на стрес зазнали семеро мирних мешканців.