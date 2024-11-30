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30 листопада 2024, 11:54

Ранкова пожежа у Львові: від вогню врятували два житлові будинки

30 листопада 2024, 11:54
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фото: ДСНС
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Пожежа виникла у Львові у суботу, 30 листопада, близько шостої ранку на вулиці Стороженка

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Горіло в триповерховій закинутій будівлі. Пожежа спричинила сильне задимлення. На момент прибуття рятувальників з-під даху було видно полум’я та вибивався дим. Займання інтенсивно поширювалось дерев’яними конструкціями будівлі.

Пожежу загасили за півтори години. Вогонь знищив частину даху та дерев’яного перекриття в будівлі.

Рятувальникам вдалось запобігти поширенню вогню й врятувати два житлових будинки.

На місці працювали 34 вогнеборців, були залучені 7 одиниць спецтехніки.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини подій та причини займання встановлюють фахівці.

Нагадаємо, вранці 29 листопада в Одесі сталася масштабна пожежа. Біля моря згорів заклад відпочинку.

Львів пожежа вогонь рятувальники події
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