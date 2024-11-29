На Київщині горіло підприємство: постраждав чоловік
Пожежа сталася сьогодні, 29 листопада, у місті Біла Церква. Внаслідок займання є постраждалий
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.
Відомо, що близько 11:35 на вулиці Водопійна загорілася двоповерхова будівля ТОВ "Росич Приват". Вогонь охопив дах і приміщення всередині на площі "170 квадратів”. Постраждав чоловік.
Пожежу оперативно ліквідували бійці ДСНС.
"Чоловіка 1979 року народження було госпіталізовано до Білоцерківської міської лікарні №2", — йдеться в повідомленні.
Наразі фахівці встановлюють причини пожежі.
Нагадаємо, днями в Київській області сталася масштабна пожежа на пилорамі.
Також внаслідок атаки російських дронів на Київщині виникла пожежа на підприємстві.
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