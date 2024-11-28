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28 листопада 2024, 09:05

У Києві уламки російської ракети впали на підприємство

28 листопада 2024, 09:05
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ілюстративне фото: ДСНС України
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Під час ранкової масованої ракетної атаки на столицю 28 листопада уламки ворожої ракети впали на території підприємства

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Зазначається, що минулося без постраждалих.

"Внаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо, на територію підприємства. Незначних пошкоджень зазнали кілька господарчих будівель, вантажний автомобіль. Без пожежі", – йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки РФ уточнюються.

Нагадаємо, вранці російська армія атакувала столицю ракетами. Працює ППО, зафіксовані падіння уламків в Дніпровському районі столиці.

Як відомо, зранку 28 листопада енергетика України перебуває під масованим ударом Росії. В столиці та областях застосовуються екстрені та аварійні відключення світла.

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