В Киеве обломки российской ракеты упали на предприятие

иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Во время утренней массированной ракетной атаки на столицу 28 ноября обломки вражеской ракеты упали на территории предприятия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

"В результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Предварительно, на территорию предприятия. Незначительные повреждения получили несколько хозяйственных построек, грузовой автомобиль. Без пожара", – говорится в сообщении.

Последствия атаки РФ уточняются.

Напомним, утром российская армия атаковала столицу ракетами. Работает ПВО, было зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы.

Утром 28 ноября энергетика Украины находилась под массированным ударом России. В столице и областях применили экстренные и аварийные отключения света.