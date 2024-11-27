У Києві затримали серійного шахрая, який ошукував касирів та фармацевтів

фото: biz.today.ua

Правоохоронці викрили серійного шахрая, який під приводом обміну грошей ошукував фармацевтів та касирів столичних магазинів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Як зазначається у повідомленні, чоловік заходив до аптек та магазинів у Святошинському районі Києва і просив обміняти йому готівку. Він пропонував купюри по 100 гривень обміняти на купюри номіналом в 1000 гривень. Під час обміну шахрай майстерно ховав частину банкнот та віддавав довірливим продавцям неповну суму, після чого залишав приміщення.

Таким чином, за даними поліції, йому вдалося отримати понад 14 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали шахрая. Ним виявився 45-річний уродженець Донеччини, раніше судимий за аналогічні злочини.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

У поліції оприлюднили фото зловмисника та закликали людей, які також постраждали від його шахрайства звертатися до Святошинського управління поліції за номером +380 98 964 7403 або телефонуйте на спецлінію 102.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці завершили досудове розслідування щодо шахрайки на Тернопільщині, яка виманювала гроші у військового за допомогою вигаданих історій