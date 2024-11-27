фото: поліція

Подія сталася в одній зі столичних кавʼярень неподалік станції метро Мінська. Чоловік, одягнутий у поліцейський однострій, влаштував сварку з персоналом і погрожував зброєю

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Фігурант вчинив сварку з працівницею закладу, демонстрував зброю та магазин з набоями. Відповідне відео було оприлюднене в соцмережах.

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Правоохоронці встановили особу порушника – це неодноразово судимий 45-річний місцевий житель. Чоловіка затримали, під час обшуку у нього вдома вилучили пістолет та форму, походження яких наразі встановлюється.

У поліції наголосили, що жодного відношення до правоохоронних органів затриманий не має.

За даним фактом розпочаті провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

Нагадаємо, у ніч проти 23 листопада в одному з готелів Києва виникла бійка, яка переросла у стрілянину. Внаслідок конфлікту загинув 27-річний чоловік. Ще двоє людей, зокрема охоронець готелю, отримали вогнепальні поранення.

Наступного дня правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з готелів Києва та вбив людину. Стрільцю повідомили про підозру.