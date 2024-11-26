Внаслідок російського удару по Сумах є загиблі, — Зеленський

фото: ДСНС

У Сумах внаслідок російського удару по СТО сьогодні, 26 листопада, загинули дві людини

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає RegioNews.

Він зазначив, що наразі на місці влучання тривають рятувальні роботи. Наразі відомо, що загинули дві людини.

ДСНС оприлюднило фото з місця влучання.

Нагадаємо, російські війська вдень, 26 листопада, здійснили удар по місту Суми. Зафіксовано влучання по автостоянці, є значні руйнування.