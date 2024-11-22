Суд у Києві обрав покарання для жінки, яка викинула кота з вікна багатоповерхівки

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Суд у Києві оголосив вирок 56-річній жінці у жорстокому поводженні з котом, що призвело до загибелі тварини

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прокуратуру міста Києва.



Суд призначив жінці покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік.

Як розповіли у прокуратурі, що фігурантка вбила кота у вересні 2024 року. Вона викинула його з вікна 8 поверху.

"Жінка в стані алкогольного сп’яніння викинула з вікна квартири свого кота на прізвисько "Персик". Внаслідок падіння тварина, яка прожила у власниці 18 років, померла від отриманих травм", - йдеться у повідомленні.

Свідками жорстокого поводження з котом стали сусіди та випадкові перехожі, адже події відбувалися вдень.

У суді жінка свою вину визнала повністю та розкаялась.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель села Стеблів на Черкащині із пневматичної гвинтівки поранив сусідського кота. Тварину доставили до ветлікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною.