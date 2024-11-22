фото: поліція

У Голосіївському районі столиці була знайдена міна

Про це повідомляє патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

Поліцейські огородили знахідку та викликали слідчих і вибухотехніків.

Правоохоронці нагадали, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно негайно повідомити спецслужби. В жодному разі не можна намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати його положення.

Потрібно очікувати вибухотехніків чи рятувальників на безпечній відстані.

Нагадаємо, 19 листопада жителька Солом'янського району Києва виявила снаряд біля сміттєвих баків.