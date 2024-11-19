Суд у Києві розглянув апеляцію на арешт підозрюваного у дезертирстві військового Сергія Гнезділова

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Київський апеляційний суд сьогодні, 19 листопада, провів засідання щодо запобіжного заходу військовослужбовцю 56 бригади Сергію Гнезділову, якого звинувачують у дезертирстві. Суд вирішив не міняти запобіжний захід, військовий залишиться під вартою

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на hromadske.

Адвокати просили змінити запобіжний захід на такий, що не пов'язаний з перебуванням під вартою.

Суд відхилили апеляційну скаргу адвокатів військовослужбовця на рішення Печерського райсуду, який відправив військовослужбовця на гауптвахту до 12 грудня.

На засідання прийшли знайомі підозрюваного, журналісти та учасники руху за встановлення чітких термінів військової служби. Також на засідання були охочі взяти Гнезділова на поруки — їхні клопотання суд також відхилив.

Нагадаємо, 21 вересня Сергій Гнезділов у соцмережах повідомив, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до необхідності встановити термін служби для мобілізованих.

9 жовтня стало відомо, що співробітники ДБР затримали Гнезділова. Військовий отримав підозру у дезертирстві, йому загрожує 12 років в'язниці.

11 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Сергію Гнезділову. Його взяли під варту на два місяці без права на заставу.