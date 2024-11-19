Суд в Киеве рассмотрел апелляцию на арест подозреваемого в дезертирстве военного Сергея Гнездилова

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Киевский апелляционный суд сегодня, 19 ноября, провел заседание по мере пресечения военнослужащему 56 бригады Сергею Гнездилову, которого обвиняют в дезертирстве. Суд решил не менять меру пресечения, военный останется под стражей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

Адвокаты просили изменить меру пресечения на такую, которая не связана с пребыванием под стражей.

Суд отклонили апелляционную жалобу адвокатов военнослужащего на решение Печерского райсуда, отправившего военнослужащего на гауптвахту до 12 декабря.

На заседание пришли знакомые подозреваемого, журналисты и участники движения за установление четких сроков военной службы. Также на заседание были желающие взять Гнезделова на поруки - их ходатайство суд также отклонил.

Напомним, 21 сентября Сергей Гнездилов в соцсетях сообщил, что самовольно оставил часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить срок службы для мобилизованных.

9 октября стало известно, что сотрудники ГБР задержали Гнездилова. Военный получил подозрение в дезертирстве, ему грозит 12 лет тюрьмы.

11 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Сергею Гнездилову. Его заключили под стражу на два месяца без права на залог.