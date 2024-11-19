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19 ноября 2024, 15:54

Суд в Киеве рассмотрел апелляцию на арест подозреваемого в дезертирстве военного Сергея Гнездилова

19 ноября 2024, 15:54
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фото: Суспільне Новини/Власть Колодий
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Киевский апелляционный суд сегодня, 19 ноября, провел заседание по мере пресечения военнослужащему 56 бригады Сергею Гнездилову, которого обвиняют в дезертирстве. Суд решил не менять меру пресечения, военный останется под стражей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

Адвокаты просили изменить меру пресечения на такую, которая не связана с пребыванием под стражей.

Суд отклонили апелляционную жалобу адвокатов военнослужащего на решение Печерского райсуда, отправившего военнослужащего на гауптвахту до 12 декабря.

На заседание пришли знакомые подозреваемого, журналисты и участники движения за установление четких сроков военной службы. Также на заседание были желающие взять Гнезделова на поруки - их ходатайство суд также отклонил.

Напомним, 21 сентября Сергей Гнездилов в соцсетях сообщил, что самовольно оставил часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить срок службы для мобилизованных.

9 октября стало известно, что сотрудники ГБР задержали Гнездилова. Военный получил подозрение в дезертирстве, ему грозит 12 лет тюрьмы.

11 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Сергею Гнездилову. Его заключили под стражу на два месяца без права на залог.

Киев дезертир мера пресечения военная служба СОЧ
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