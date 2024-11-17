У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки росіян

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Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу вранці 17 листопада у Києві зросла до двох. Дві жінки отримали поранення у Печерському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МВС.

Наразі життю поранених жінок загрози немає, їх госпіталізували до лікарні.

Відомо, що внаслідок падіння уламків є часткове руйнування п'ятиповерхового будинку у Печерському районі. Окрім того падіння уламків зафіксовано у Дніпровському та Голосіївському районах Києва.

Зазначимо, раніше було відомо про одну постраждалу людину внаслідок ранкової масованої атаки ворога.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що вночі та вранці 17 листопада російські війська запустили по Україні приблизно 120 ракет різного типу та 90 безпілотників.

Також стало відомо, що у Львівській області внаслідок ракетної атаки загинула жінка. Ще двоє людей поранені. Є пошкодження критичної інфраструктури.