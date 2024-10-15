Захист військового Гнезділова оскаржує обраний судом запобіжний захід

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Захист військовослужбовця 56 бригади Сергія Гнезділова, якого звинувачують у дезертирстві через публічне оголошення про самовільне залишення частини (СЗЧ), подав апеляцію щодо обраного судом запобіжного заходу

Про це адвокат Олександр Шадрін повідомив "Суспільному", передає RegioNews.

Як відомо, 11 жовтня Печерський райсуд Києва відправив військовослужбовця Гнезділова під варту на два місяці без права внесення застави.

Правоохоронці затримали Гнезділова після того, як він оголосив, що самовільно залишив частину, аби привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську й того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу.

Щодо військового ДБР відкрило кримінальне провадження за ст. 408 Кримінального кодексу України — дезертирство. В умовах воєнного стану за це передбачено покарання у вигляді ув’язнення на строк від 5 до 12 років.