У Києві невідомі запустили феєрверк

скріншот із відео

Увечері, 12 листопада, після півторагодинної повітряної тривоги невідомі запустили феєрверки в районі Академмістечка в Києві

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на столичні Telegram-канали.

У мережі поширюють відео вибухів феєрверка.

Також варто зазначити, що у цьому районі після відбою повітряної тривоги спостерігаються сильні затори.

Про відбій повітряної тривоги у Києві сповістили близько 19 години, а оголошена вона була о 17:29.

Як відомо, у квітні 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроект про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів в Україні. Він забороняє продаж та передачу феєрверків, салютів і петард. Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, поліцією та аварійно-рятувальними службами.

Нагадаємо, раніше поліцейські розшукали жителя Рівного, який ввечері 27 жовтня запустив феєрверк. 17-річний підліток зізнався у скоєному.