У мережі показали відео збиття "шахеда" над Києвом, дрон здетонував після падіння

скріншот із відео

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на столичні Telegram-канали.

На відео видно, що бойова частина збитого ударного дрона здетонувала через деякий час після падіння. На місці виникла пожежа.

Нагадаємо, вранці, 13 листопада російські війська завдали ракетного удару по Києву. Після серії вибухів над містом здіймається стовп диму.