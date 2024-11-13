У мережі показали відео збиття "шахеда" над Києвом, дрон здетонував після падіння
З'явилося відео збиття російського ударного дрона "шахед" над Києвом вранці, 13 листопада
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на столичні Telegram-канали.
На відео видно, що бойова частина збитого ударного дрона здетонувала через деякий час після падіння. На місці виникла пожежа.
Нагадаємо, вранці, 13 листопада російські війська завдали ракетного удару по Києву. Після серії вибухів над містом здіймається стовп диму.
Після вибухів у Києві над містом здіймається стовп димуВсі новини »
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