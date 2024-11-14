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Кличко рассказал о реставрационных работах на мосту Метро в Киеве: будут ли перекрывать движение
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14 ноября 2024, 20:52

Кличко рассказал о реставрационных работах на мосту Метро в Киеве: будут ли перекрывать движение

14 ноября 2024, 20:52
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фото: Виталий Кличко
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На столичном мосту Метро ведутся противоаварийные работы.

Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Как пояснил столичный мэр, сейчас специалисты занимаются установкой временных металлических поддерживающих конструкций в прогонах постройки. Эти конструкции должны обеспечить безопасную эксплуатацию моста без закрытия до начала реставрации.

"Происходят подготовительные работы по устройству выкаточных пирсов и подкрановых эстакад. Это позволит выполнять основные работы по монтажу металлических элементов поддерживающих конструкций, устройства ледорезов для обеспечения ледохода. Начали вибропогружение свай в русле реки Днепр - для устройства поддерживающих конструкций моста", - отметил Кличко.

Кличко добавил, что мост Метро работает в условиях ограниченной грузоподъемности. В то же время, движение авто и поездов метрополитена будет сохранено на время выполнения противоаварийных работ.

Напомним, в Киеве с 26 по 28 октября ограничивали движение транспорта на мосту Метро.

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