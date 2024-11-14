Кличко рассказал о реставрационных работах на мосту Метро в Киеве: будут ли перекрывать движение
На столичном мосту Метро ведутся противоаварийные работы.
Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
Как пояснил столичный мэр, сейчас специалисты занимаются установкой временных металлических поддерживающих конструкций в прогонах постройки. Эти конструкции должны обеспечить безопасную эксплуатацию моста без закрытия до начала реставрации.
"Происходят подготовительные работы по устройству выкаточных пирсов и подкрановых эстакад. Это позволит выполнять основные работы по монтажу металлических элементов поддерживающих конструкций, устройства ледорезов для обеспечения ледохода. Начали вибропогружение свай в русле реки Днепр - для устройства поддерживающих конструкций моста", - отметил Кличко.
Кличко добавил, что мост Метро работает в условиях ограниченной грузоподъемности. В то же время, движение авто и поездов метрополитена будет сохранено на время выполнения противоаварийных работ.
Напомним, в Киеве с 26 по 28 октября ограничивали движение транспорта на мосту Метро.