Тищенко, который должен сидеть под домашним арестом, заметили на улицах Киева: нардеп отреагировал

фото: Telegram

Утром, 13 ноября, в сети появилось фото народного депутата Николая Тищенко, фигурирующего в уголовном производстве и находящегося под круглосуточным домашним арестом

Фото обнародовали столичные Telegram-каналы, передает RegioNews.

В ответ Тищенко записал видео, в котором объяснил - он находится на улице, поскольку идет в суд.

Как известно, вчера, 12 ноября, Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для народного депутата Николая Тищенко. Нардеп останется под домашним круглосуточным арестом.

Напомним, 20 июня в Днепре группа мужчин напала на бывшего бойца спецподразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова. Впоследствии стало известно, что к нападению причастна охрана народного депутата Николая Тищенко.

Тищенко сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего. Во время обысков у него обнаружили большое количество наличных денег.

Суд отправил Тищенко под круглосуточный домашний арест, впоследствии ему несколько раз продолжали меру пресечения.