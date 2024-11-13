Родичі нардепа зі "Слуги народу" Касая під час війни купили елітну нерухомість у Дубаї, — Схеми

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Донька та племінник нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая вже під час повномасштабної війни купили елітну нерухомість у Дубаї на понад $1 млн

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми", передає RegioNews.

Журналісти зазначають, що знайшли інформацію про дубайську нерухомість родини депутата у витоку з державних реєстрів Обʼєднаних Арабських Еміратів, отриманому та підтвердженому у межах співпраці з журналістською організацією Organized Crime and Corruption Reporting Project.

За даними "Схем", чотири квартири у житлових комплексах преміумкласу були придбані у 2022-2023 роках, коли родина Касая потрапила у скандал із постачанням до армії курток з Туреччини невідповідної якості та за завищеними цінами. Нардеп Касай заперечив медіа причетність до цієї закупівлі, а родичів назвав дорослими людьми, котрі купують те, що самі забажають. Походження коштів він також не пояснив.

Проєкт стверджує, що перші квартири члени сім'ї Касая придбали в Дубаї у квітні 2022-го: донька нардепа Поліна, на той момент їй було 22 роки, купила двокімнатну квартиру в житловому комплексі Dubai Gate 2 за $310 000 (близько 9 млн грн на час купівлі), а його племінник Олександр придбав апартаменти у житловому комплексі Studio One за $202 500 на момент купівлі.

Надалі, у серпні 2022-го, Олександр купив найдорожчу з цих квартир – в елітному комплексі Palm Views West за майже $330 000 (понад 12 млн грн на момент купівлі), що розташований на штучному острові Palm Jumeirah, заявляють Схеми.

А вже у лютому 2023-го племінник нардепа купив ще один об'єкт нерухомості у Дубаї на близько $240 000 (9,5 млн грн на момент купівлі), стверджує ЗМІ.

Схеми з посиланням на джерела з доступом до даних доходу ФОП стверджують, що офіційно за останні три з половиною роки Поліна Касай заробила близько 3 млн грн – утричі менше, ніж коштує квартира, яку вона придбала у Дубаї.

Згідно з декларацією депутата, вони з дружиною заробили з 2021 до 2022 року близько 1,5 млн грн, більше ніж половина цих коштів – зарплата народного обранця (ушестеро менше, ніж коштує квартира їх доньки в Дубаї). Водночас сума заощаджень у подружжя за цей самий період майже не змінювалась.

Племінник нардепа, 27-річний Олександр, заробляв гроші спортом та бізнесом: до серпня 2023-го професійно займався гандболом, входив до збірної України та грав у запорізькому "Моторі", команді спортклубу "Мотор Січі", великого українського виробника авіадвигунів. Одним з керівників клубу до 2019 року був його дядько.

У 2021 році Олександр отримав частку у бізнесі – у галузі авіації, його батько Павло Касай тоді був директором з маркетингу та торгівлі у "Мотор Січ", близьким до тодішнього президента корпорації В’ячеслава Богуслаєва, якого нині підозрюють у державній зраді. І Павло Касай, і Богуслаєв фігурували у розслідуванні Схем про продаж двигунів для гелікоптерів, вироблених на "Мотор Січ", до РФ на початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, раніше "Схеми" повідомляли, що Олег Татаров, який нині обіймає посаду заступника керівника Офісу президента, після 2014 року щонайменше дев'ять разів літав до Росії.