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12 листопада 2024, 23:46

Розслідування щодо очільниці Хмельницької МСЕК: суд арештував 1,5 тисячі "інвалідних" медичних справ

12 листопада 2024, 23:46
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фото: РБК-Україна
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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт на документи, вилучені під час обшуків у Хмельницькому обласному центрі медико-соціальної експертизи (МСЕК) у рамках кримінального провадження щодо його очільниці Тетяни Крупи

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на дані судового реєстру, передає RegioNews.

Зокрема, за даними видання, були арештовані журнали протоколів засідань обласної МСЕК, журнали обліку довідок МСЕК, посадові інструкції, накази головлікаря, медичні справи, акти огляду та інші документи.

Більшість із арештованих документів складають медичні справи людей, яким Хмельницька МСЕК затвердила інвалідність протягом 2022-2024 року. Всього таких справ арештовано понад 1,5 тисячі.

У цьому переліку є справи працівників прокуратури, судів, поліції та військовослужбовців. Обгрунтовуючи необхідність арешту документів, прокурор у своєму клопотанні заявив, що ці документи є речовими доказами у кримінальному провадженні щодо Тетяни Крупи.

До слова, раніше стало відомо, що підозрювана у незаконному збагаченні голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа на суді пояснила, звідки в її помешканні взялася така велика кількість готівки, яку виявили під час обшуків. Вона запевнила, що більшість вилучених коштів не належать безпосередньо її родині, це нібито гроші "інвесторів" її чоловіка.

Також раніше з'ясувалося, що скандальна керівниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, якій оголошено підозру у незаконному збагаченні, досі зберігає свою посаду.

Нагадаємо, 4 жовтня керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу правоохоронці викрили на незаконному збагачені. Під час обшуків у домівці чиновниці знайшли величезну суму готівки - приблизно 6 млн доларів у різній валюті.

Лише через місяць після обшуків, 5 листопада, ВАКС задовольнив клопотання прокурора і арештував низку майна у кримінальному провадженні щодо Тетяни Крупи. Йдеться, зокрема, і про вилучену під час обшуків готівку.

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