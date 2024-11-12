Апелляционный суд в Киеве принял решение о мере пресечения Тищенко

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Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для народного депутата Николая Тищенко. Нардеп останется под круглосуточным домашним арестом

Об этом сообщает Киевский апелляционный суд, передает RegioNews.

Как отмечается в сообщении, коллегия судей 12 ноября рассмотрела апелляционную жалобу, поданную защитой Тищенко на постановление Печерского райсуда Киева от 19 сентября. Этим решением была продлена мера пресечения нардепу в виде круглосуточного домашнего ареста до 16 ноября.

Напомним, 20 июня в центре Днепра группа мужчин в форме напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова. Впоследствии стало известно, что к нападению причастна охрана народного депутата Николая Тищенко.

Нардепу Тищенко сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего. Во время обысков у него обнаружили большое количество наличных денег и дорогие часы.

Суд отправил Тищенко под круглосуточный домашний арест, впоследствии суд несколько раз продолжал меру пресечения.