Апелляционный суд в Киеве принял решение о мере пресечения Тищенко
Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для народного депутата Николая Тищенко. Нардеп останется под круглосуточным домашним арестом
Об этом сообщает Киевский апелляционный суд, передает RegioNews.
Как отмечается в сообщении, коллегия судей 12 ноября рассмотрела апелляционную жалобу, поданную защитой Тищенко на постановление Печерского райсуда Киева от 19 сентября. Этим решением была продлена мера пресечения нардепу в виде круглосуточного домашнего ареста до 16 ноября.
Напомним, 20 июня в центре Днепра группа мужчин в форме напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова. Впоследствии стало известно, что к нападению причастна охрана народного депутата Николая Тищенко.
Нардепу Тищенко сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего. Во время обысков у него обнаружили большое количество наличных денег и дорогие часы.
Суд отправил Тищенко под круглосуточный домашний арест, впоследствии суд несколько раз продолжал меру пресечения.