Суд виніс вирок трьом чоловікам за вбивство військового в Києві

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Суд визнав винними трьох обвинувачених у справі про вбивство військовослужбовця Олексія Щербини, яке сталося восени 2022 року під час конфлікту на дорозі

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У прокуратурі нагадали, що 34-річного військовослужбовця вбили після конфлікту на дорозі 21 жовтня 2022 році на проспекті Академіка Глушкова у Києві. Військовий, який був за кермом автомобіля "Хюндай" посперечався з 26-річним водієм "Лексуса" щодо першочерговості проїзду.

"Під час конфлікту пасажири "Лексуса" побили потерпілого, а водій машини вистрілив у військового, після чого чоловіки поїхали з місця інциденту. Потерпілий від отриманих травм помер на місці", - розповіли у прокуратурі.

Суд визнав водія "Лексуса" винним в умисному вбивстві та призначив йому 13 років позбавлення волі. Двох інших обвинувачених визнали винними у хуліганстві та призначили по 3 роки позбавлення волі.

У прокуратурі наголошують, що будуть оскаржувати в апеляції вироки.

Нагадаємо, у вересні цього року чоловік вистрелив з вогнепальної зброї у людину на АЗС. Злочинцеві оголошено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу. Йому загрожує довічне ув'язнення.