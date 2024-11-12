У Києві працівник ТЦК вистрелив собі у голову, — ЗМІ

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Один зі співробітників Печерського ТЦК в Києві вчинив спробу самогубства. Він вистрелив собі в голову із пістолета, чоловіка доставили до лікарні у важкому стані

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела, передає RegioNews

За даними видання, інцидент трапився 9 листопада вранці. Начальника групи персоналу майора Андрія Воєводіна знайшли у приміщенні Печерського ТЦК вогнепальним пораненням голови.

Правоохоронці попередньо вважають, що чоловік здійснив спробу вкоротити собі віку. Слідчі встановлюють усі обставини інциденту.

Видання також зазначає, що співробітник Печерського ТЦК залишив передсмертну записку, у якій написав: "Втомився, вибачте".

Відомо, що Воєводін перебуває у стані коми.

Нагадаємо, раніше у Києві посадовця Подільського ТЦК затримали на хабарі в майже 5000 доларів.