В Киеве неизвестные запустили фейерверк

скриншот с видео

Вечером, 12 ноября, после полуторачасовой воздушной тревоги неизвестные запустили фейерверки в районе Академгородка в Киеве.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на столичные Telegram-каналы.

В сети распространяют видео взрывы фейерверка.

Также следует отметить, что в этом районе после отбоя воздушной тревоги наблюдаются сильные пробки.

Об отбое воздушной тревоги в Киеве известили около 19 часов, а объявлена она была в 17:29.

Как известно, в апреле 2023 года Верховная Рада приняла законопроект об усилении контроля над использованием и оборотом пиротехнических изделий в Украине. Он запрещает продажу и передачи фейерверков, салютов и петард. В то же время, запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, полицией и аварийно-спасательными службами.

Напомним, ранее полицейские разыскали жителя Ровно, который вечером 27 октября запустил фейерверк. 17-летний подросток признался в содеянном.