У Рівному розшукали чоловіка, який запустив феєрверк в центрі міста
Поліцейські розшукали жителя Рівного, який ввечері 27 жовтня на вулиці Замкова запустив феєрверк. 17-річний підліток зізнався у скоєному
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Про феєрверк до поліції повідомив місцевий житель, а у соцмережах поширилось відео запуску салюту.
Порушника розшукали. Ним виявився 17-річний рівнянин. Хлопець зазначив, що знайшов піротехнічний засіб вдома та не знав щодо заборони.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК – хуліганство.
Нагадаємо, раніше у Рівному була пошкоджена меморіальна дошка, присвячена лідеру ОУН Степану Бандері. Поліцейські встановили та затримали хулігана.
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