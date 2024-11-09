фото: ДСНС

Інцидент стався в столиці вдень 9 листопада на вулиці Євгена Чикаленка, що у Шевченківському районі міста

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Під час ремонтних робіт на одного з працівників впала стіна вагою близько 500 кг. Чоловіку затисло ногу.

За допомогою рятувального обладнання чоловіка деблокували та передали медикам. Постраждалого госпіталізували.

Причини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, в ніч на 4 листопада в Києві сталася пожежа в лікарні на вулиці Загорівська у Шевченківському районі. Вогнеборці врятували десятки людей.