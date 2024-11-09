На столичній Русанівці сталася пожежа у багатоповерхівці: є постраждала
Пожежа виникла 9 листопада о 10:00 на бульварі Русанівському у Дніпровському районі Києва
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Загоряння сталось на третьому поверсі в дев'ятиповерховому будинку. До прибуття рятувальників вогонь встиг розповсюдитись на балкони 4 та 5 поверхів.
О 10:55 пожежу ліквідували на площі 90 кв.м. Під час гасіння пожежі вогнеборці евакуювали 6 людей, ще одну жінку передали медикам.
Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, вдень 9 листопада у Шевченківському районі Києва під час ремонтних робіт обвалилась стіна вагою близько 500 кг. Робітнику затисло ногу. Його витягували рятувальники.
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