фото: ДСНС

Пожежа виникла 9 листопада о 10:00 на бульварі Русанівському у Дніпровському районі Києва

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Загоряння сталось на третьому поверсі в дев'ятиповерховому будинку. До прибуття рятувальників вогонь встиг розповсюдитись на балкони 4 та 5 поверхів.

О 10:55 пожежу ліквідували на площі 90 кв.м. Під час гасіння пожежі вогнеборці евакуювали 6 людей, ще одну жінку передали медикам.

Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вдень 9 листопада у Шевченківському районі Києва під час ремонтних робіт обвалилась стіна вагою близько 500 кг. Робітнику затисло ногу. Його витягували рятувальники.