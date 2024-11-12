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12 ноября 2024, 15:58

Экс-главе киевского метро сообщили о подозрении из-за подтопления тоннеля на синей ветке

12 ноября 2024, 15:58
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фото: прокуратура
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Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности бывшему руководителю КП «Киевский метрополитен». Подозрение связано с подтоплением тоннелей между станциями «Демеевская» и «Лыбидская»

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Речь идет о Викторе Брагинском, занимавшем этот пост с 2014 года до весны 2024 года.

По данным следствия, подозреваемый не проводил оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах КП "Киевский метрополитен", не принимал меры по обеспечению долгосрочной службы искусственных сооружений и предотвращению появления их неисправностей. Также он не назначал комиссию для проведения специальных осмотров, обследований и наблюдений за дефектными, ослабленными конструкциями и сооружениями станций синей ветки.

Из-за этого, заявили в прокуратуре, произошло постепенное разрушение отдельных элементов тоннелей. Это привело к попаданию воды в тоннель на перегоне между станциями "Демеевская" и "Лыбидская", появлению трещин в стенах и сталактитов, вымыванию и нарушению целостности гидроизоляции тоннеля метро в течение длительного времени.

В результате в декабре 2023 года было приостановлено движение на отрезке между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская". Экспертиза установила, что эксплуатация тоннеля не отвечала строительным нормам и правилам.

В результате служебной халатности подозреваемого с декабря 2023 года по март 2024 года городскому бюджету нанесено более 138,5 млн гривен убытков. КП "Киевский метрополитен" из-за закрытия станций недополучил доходы на сумму почти 26 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве подрядная организация должна вернуть в бюджет столицы более 139 млн гривен. Это проценты из денег, выделенных из городской сметы на строительство метро на Виноградарь.

метро Киев инфраструктура Киевский метрополитен
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