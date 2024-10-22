СБУ викрила в Києві псевдовійськового, який організував схему ухилення від мобілізації

фото: СБУ

Правоохоронці ліквідували у Києві чергову схему ухилення від мобілізації в Україні. Затримано чоловіка, пропонував фейкове працевлаштування до одного з добровольчих військових формувань України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

Таким чином, як зазначається у повідомленні, 32-річний чоловік "гарантував" чоловікам призовного віку уникнення мобілізації та безперешкодний виїзд за кордон під виглядом службового відрядження.

Під час спілкування з потенційними "клієнтами" фігурант представлявся військовим, при цьому жодного відношення до Сил оборони він не має.

"Після отримання грошей він планував "зникнути", не виконавши своїх обіцянок, щоб далі шукати нових клієнтів", - йдеться у повідомленні.

СБУ затримала зловмисника "на гарячому" в столичному кафе, де йому передавали гроші за фейкове зарахування до лав добробату.

Затриманому оголосили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше затримали жительку Львівщини, яка пообіцяла "клієнту" організувати виготовлення документів, які визначали б його непридатним до військової служби. В подальшому чоловік збирався виїхати з України.