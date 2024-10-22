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Правоохоронці затримали чоловіка, який обікрав автомобіль військовослужбовця у Святошинському районі Києва

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Встановлено, що 40-річний киянин ходив увечері дворами та заглядав у салони автомобілів. Побачивши у Dodge Ram якісь речі, він розбив вікно машини та викрав із салону станцію радіоелектронної боротьби, пульт управління дроном, ноутбук і документи військового.

Вкрадені речі фігурант зібрав у сумку та віддав на зберігання сусідці. Правоохоронці виявили ці предмети під час проведення невідкладних обшуків.

Зловмиснику оголосили підозру у крадіжці (ч. 4 ст. 185 КК України). Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, днями у Києві правоохоронці завітали на "сходку кримінальних авторитетів". За даними слідства, фігуранта займались переправленням військовозобов’язаних через кордон.