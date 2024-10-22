Корупція у МСЕК: голова СБУ заявив про скасування понад 4 тисяч висновків про інвалідність

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За матеріалами СБУ підозру вже отримали 64 посадовця МСЕК, а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність

Про це повідомив керівник СБУ Василь Малюк, передає RegioNews.

Так, у 2024 році за матеріалами СБУ 64 посадовця МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще 9 осіб уже засуджено. Окрім того, за ініціативою української спецслужби скасовано 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.

Він також зазначив, що СБУ викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.

Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями: на сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що 49 прокурорів Хмельницької облпрокуратури оформили інвалідність. Медіа оприлюднили перелік імен усіх прокурорів. Після скандалу керівника Хмельницької обласної прокуратури було звільнено з посади.

Також повідомлялося, що МОЗ після скандалу з Хмельницькою МСЕК скасувало 74 висновки про інвалідність військовозобов'язаним.