На Львівщині жінка за 18 тисяч доларів обіцяла "білий квиток" для виїзду за кордону

фото: поліція

Жителька Львівського району пообіцяла "клієнту" організувати виготовлення документів, які визначали б його непридатним до військової служби. В подальшому чоловік збирався виїхати з України

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці затримали 40-річну зловмисницю у Львові після одержання нею від "клієнта" 18 тисяч доларів.

Затриманій оголосили про підозру. Їй загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили ділків, які за 7-12 тисяч доларів "списували" чоловіків з військового обліку.