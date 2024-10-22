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У Києві судитимуть директора одного з Департаментів КМДА та двох оцінювачів за збитки міському бюджету на 330 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці зʼясували, що Департамент комунальної власності КМДА й благодійний фонд уклали договір оренди нежитлового приміщення у Голосіївському районі з метою подальшої приватизації. За двосторонньої згоди, орендар здійснив ремонт, що підлягав компенсації.

Для оцінки ремонтних робіт були залучені директор товариства та його співробітниця, які мали перевірити відповідність робіт, що мають бути відшкодовані.

"Однак, вони внесли неправдиві дані в офіційну документацію, що призвело надалі до безпідставної виплати з міського бюджету близько 330 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, раніше мер столиці відсторонив Володимира Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань здійснення самоврядних повноважень після журналістського розслідування.