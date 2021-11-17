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Столичні школярі вже з понеділка повертаються за парти
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17 листопада 2021, 12:21

Столичні школярі вже з понеділка повертаються за парти

17 листопада 2021, 12:21
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Фото: iз відкритих джерел
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У Києві з понеділка поновлюється очне навчання в школах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Київської міської держадміністрації.

"Комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів", - сказано в повідомленні.

Раніше ми писали, що головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розкритикував дистанційне навчання у школах, які відповідають вимогам карантину.

Київ школа КМДА

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