Столичні школярі вже з понеділка повертаються за парти
У Києві з понеділка поновлюється очне навчання в школах
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Київської міської держадміністрації.
"Комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів", - сказано в повідомленні.
Раніше ми писали, що головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розкритикував дистанційне навчання у школах, які відповідають вимогам карантину.
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